Australia järkyttyi raa'asta videosta: Mies hakkaa puolustuskyvyttömiä kenguruita – kameran takana nauretaan raikuvasti

Videolla kaltoin kohdelluista kenguruista yksi vaikuttaisi olevan tajuton, lamaantunut tai kuollut. Sen sijaan myöhemmin videolla hakattavana oleva kenguru on selvästi tajuissaan.

Kameran takana nauretaan

– Poliisi on tietoinen sosiaalisessa mediassa kiertävästä videosta, jolla mahdollisesti tapahtuu eläimiin kohdistuvia julmuuksia, tapausta tutkivasta poliisista tiedotettiin 7NEWSin mukaan .

Video on ilmeisesti kuvattu Australian Uudessa Etelä-Walesissa, joka on Australian asukasluvultaan suurin osavaltio. Sen pääkaupunki on Sydney.