Australialaisessa yliopistossa evakuointi "erittäin voimakkaan kaasun hajun takia" – hälytyksen syyksi paljastui lemuava hedelmä

Hedelmien löyhkäävä kuningas

Durio, jota on myös kutsuttu "hedelmien kuninkaaksi", on kaakkoisaasialainen piikikäs makea hedelmä, joka tunnetaan parhaiten sen läpitunkevasta löyhkästä. Haju on niin voimakas, että hedelmä on kielletty useissa hotelleissa ja julkisissa kulkuvälineissä Aasiassa.