Auroraliigan sarjajumbo RoKi voitti ensimmäisen ottelunsa tällä kaudella, kun se kaatoi KalPan voittolaukauskisan jälkeen maalein 4–3.
Emäntäjoukkue KalPa otti ohjat Auroraliigan jumbotaistelussa ja karkasi toisessa erässä jo 2–0-johtoon.
RoKi ei kuitenkaan lannistunut, vaan nousi vielä tasoihin saman erän aikana. Päätöserän alkajaisiksi RoKi karkasi jopa johtoon Moona Keskisarjan maalilla.
KalPan Kiira Kettunen venytti ratkaisun kuitenkin jatkoajan kautta voittomaalikisaan, jossa RoKi oli lopulta parempi.
Voitto oli RoKille kauden ensimmäinen. Joukkue on yhä sarjajumbona, mutta vain pisteen päässä KalPasta.
Käynnissä oleva kausi on ollut RoKin osalta surkea. Joukkueen maaliero on 13 ottelun jälkeen tyly 13–140.