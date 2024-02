Auri Kanaselle ja Sinituote Oy:lle huomautus Mainonnan eettiseltä neuvostolta

Huomautuksessa kerrotaan, että yksityishenkilö lähetti Mainonnan eettiselle neuvostolle lausuntopyynnön Sinituote Oy:n markkinoinnista. Lausuntopyynnön kohteena oleva mainos on julkaistu Kanasen Aurikatariina-YouTube-kanavalla, jolla on reilut 3,6 miljoonaa tilaajaa.

YouTube-videollaan Kananen siivoaa pesu- ja tiskialtaita Sinituote Oy:n tuotteita käyttäen. Videon vasempaan alanurkkaan on lisätty kulloinkin käytettävän tuotteen kuva ja samassa yhteydessä kerrotaan tuotteen käyttötarkoitus. Videon alla olevassa tekstikentässä on alennuskoodi yhtiön tuotteiden ostamista varten sekä linkkejä yhtiön tuotteisiin.

Lausunnonpyytäjän käsityksen mukaan julkaisu on piilomainontaa, sillä tuotteet ovat julkaisuissa merkittävässä osassa.

– Sopimuksemme Auri Kanasen kanssaan perustuu sponsorointimallille, jossa Sinituote toimittaa hänelle tuotteita ja maksaa kuukausiyhteistyöstä. Aurilla on täysi vapaus suunnitella ja toteuttaa sisällöt oman näkemyksensä mukaan. Emme ohjaa Aurin sisällöntuotantoa. Olemme kertoneet sponsoroinnista avoimesti verkkosivuillamme ja kanavissamme, ja myös Auri on toiminut näin omissa kanavissaan.

– Mainonnan eettinen neuvosto katsoo, että vaikuttajan menettely on markkinointia. Vaikuttaja markkinoi yrityksen lukuun ja yritys on vastuussa menettelystä. Julkaisu ei ole heti selkeästi tunnistettavissa markkinoinniksi eli se on piilomainontaa, huomautuksessa sanotaan.