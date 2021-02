Aung San Suu Kyita pidettiin pitkään ihmisoikeuksien majakkana, mutta sitten kansainvälinen maine rapistui – tällainen on pidätetyn johtajan tarina

Kaakkois-Aasiassa sijaitsevan Myanmarin johtaja Aung San Suu Kyi on 75–vuotias rauhannobelisti. Suu Kyin isä oli kenraali, joka murhattiin puoli vuotta ennen Myanmarin itsenäistymistä vuonna 1948.

Myanmarin armeija on televisiolähetyksessä julistanut maahan vuoden kestävän poikkeustilan, kertoo uutistoimisto AFP. Useat kansainväliset mediat puhuvat vallankaappauksesta.

Aiemmin valtapuolue NLD:n edustaja kertoi useille kansainvälisille medioille, että Myanmarin johtaja Suu Kyi on pidätetty. Lisäksi useita vallassa olevan puolueen merkkihahmoja on otettu kiinni.

Myanmar tunnetaan muun muassa ihmisoikeus- ja sananvapausrikkomuksista ja maan sisäisistä sodista eri kansojen välillä. Demokratia on nuori ja armeijalla on yhä valta-asema maan politiikassa.

Maan nykyistä johtajaa sen sijaan pidettiin pitkään ihmisoikeuksien majakkana ja periaatteellisena aktivistina. Viime vuosina Aung San Suu Kyin kansainvälinen maine on kuitenkin rapistunut.

Kunnianosoitus vedettiin pois

Suu Kyin brittiläinen aviomies Michael Aris kuoli 1999. Hänellä on kaksi poikaa Alexander ja Kim Aris. Suu Kyi ei voi asettua presidenttiehdokkaaksi, koska hänen lapsensa ja edesmennyt miehensä ovat Britannian kansalaisia.

Myös ihmisoikeusjärjestö Amnesty myönsi Suu Kyille vuonna 2009 Ambassador of Conscince -palkinnon. Amnesty ilmoitti vuonna 2018 peruuttavansa palkinnon.

Kovia otteita ei ole tuomittu

Myanmarin rohingya-kriisin seurauksena rauhannobelistin kansainvälinen maine on rapistunut viime vuosien aikana.

Aung San Suu Kyi on puolustanut maan asevoimien kovia otteita Myanmarin rohingya-muslimivähemmistöä kohtaan.

Toimia on kuvailtu kansanmurhaksi, mutta Suu Kyi on itse todennut, että etninen puhdistus on liian vahva sana kuvaamaan tapahtumia.