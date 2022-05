Attendon hoivakoti Jyväskylässä korjannut selvityksensä mukaan avin huomaamat puutteet – valvonta kuitenkin jatkuu

Avi totesi helmikuun alussa, että Telkänsiiven toiminnassa on lukuisia puutteita.

– Olen saanut hoivakodin henkilöstömitoituksesta kerran viikossa koonnit, ja niiden perusteella henkilöstöä on tällä hetkellä tarpeeksi, Aarnio kertoo STT:lle.

Aarnio kertoo, että Attendon aluehallintovirastolle toimittaman kirjallisen selvityksen mukaan Telkänsiivessä on tavoitteena sulkea yksi hoivakodin kerros, sillä työvoiman saatavuudessa on ollut haasteita. Aarnion mukaan hoivakodin uusi johtaja on aloittamassa työssä 18. toukokuuta.