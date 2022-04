AVI: Attendon hoivakodissa Jyväskylässä asiakasturvallisuus on vakavasti vaarantunut

Attendo Telkänhoiva oy on määrätty huolehtimaan siitä, että hoivakodin välittömästä asiakastyöstä vastaavat pääosin koulutetut sosiaali- ja terveydenhuollon ammattihenkilöt. Lisäksi on taattava, että henkilöstömitoitus on riittävä kaikissa työvuoroissa ja asiakasturvallisuus sekä henkilöstön riittävyys on varmistettava myös yöaikaan.