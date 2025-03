Atro Leppäselle Liiga-palkinto massiivisella äänivyöryllä

Liigapelaajat valitsivat Atro Leppäsen runkosarjan parhaaksi, mistä jaettiin Kultainen kypärä -palkinto.

Kultainen kypärä -valinnan suorittavat SM-liigan pelaajat äänestyksellä. SM-Liigan puolustajien piste-ennätyksen tällä kaudella murskannut Leppänen voitti parhaan pelaajan äänestyksen ylivoimaisesti. Leppänen sai pisteitä 854, kun seuraavaksi tullut pelaaja keräsi pisteitä 329.

– Palkinnon saaminen tuntuu totta kai hyvältä. Palkinto viestii siitä, että on tullut onnistuttua huolimatta siitä, että on ollut todella laadukkaita vastapelaajia vastassa, Leppänen kommentoi tiedotteessa.

Vaasan Sportissa pelaava Leppänen on kerännyt tällä kaudella hurjat tehot 19+42=61.

– Tämä kausi on mennyt kyllä erittäin hyvin. Koko kauden mittaan on ollut tasaista suorittamista ja ei ole tullut pidempiä huonoja jaksoja. Oma peli on koko kauden ajan tuntunut menneen myös eteenpäin ja omaa tekemistä on jatkuvasti pystynyt parantamaan, Leppänen kertaa kauttaan.

Samalla jaettiin myös SM-liigan Kultainen pilli -palkinto, joka annettiin parhaalle tuomarille. Liigapelaajat äänestivät parhaaksi oikeudenjakajaksi Antti Bomanin.