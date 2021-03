Vuokra-asuntopula on vihdoin poistunut – "Nyt on hyvän vuokralaisen markkinat"

Vuokrien nousu on hidastunut suurissa kaupungeissa ja pysähtynyt monessa keskisuuressa kaupungissa, käy ilmi Suomen Vuokranantajien ja Vuokraovi.comin vuokramarkkinakatsauksesta.

Vuokra-asuntosijoittamisen myötä vuokra-asuntoja on tullut niin paljon lisää markkinoille, että asuntopula on poistunut. 2000-luvun aikana vuokra-asuntojen määrä on kasvanut 800 000:sta miljoonaan.