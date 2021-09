Asuntokauppa käy edelleen hyvin – pankkien palveluissa kuitenkin paljon viivästyksiä, lainaneuvotteluun joutuu jonottamaan kuukauden

Välittäjien mukaan väestörekisterin toimintojen siirto Digi- ja väestötietovirastolle on aiheuttanut viiveitä kuolinpesille ja edunvalvottaville. Keväällä raportoitiin keskimäärin puolentoista kuukauden viiveitä, mutta nyt palvelua saa odottaa pahimmillaan 2–3 kuukautta.

– On kuluttajille täysin kohtuutonta, että digitaaliset hankkeet hidastavat ja vaikeuttavat asuntokaupan prosesseja näin paljon, sanoo SKVL:n toimitusjohtaja Jussi Mannerberg tiedotteessa.

Pankit painostavat käyttämään digipalveluita

Koronan myötä yleistyi asuntokaupan tekeminen sähköisillä allekirjoituksilla. Käytännössä näissä palveluissa on viiveitä, ja usein voi kestää yli viikon, ennen kuin rahat ovat tilillä.

Ongelmista huolimatta - 2000-luvun vilkkain kauppavuosi

Suomen Kiinteistönvälittäjiin kuuluu lähes 500 toimistoa ja lähes 1 600 välittäjää. Markkinakyselyyn vastasi noin 70 prosenttia jäsenyrityksistä. Kyselyyn vastanneet välittäjät arvioivat, että vaikka kauppamäärä kesällä hiukan laski verrattuna viime vuoteen, on tästä tulossa 2000-luvun vilkkain asuntokauppavuosi.

Tarjonta on lisääntynyt, mutta 2000-luvun taloista on edelleen pulaa. Asuntojen hintapyynnöt ovat nousseet kovan kysynnän myötä monin paikoin jo yli markkinahintojen. Mannerbergin mukaan oikean hinnan asettaminen on tärkeää, ettei myyntiaika venähtäisi.