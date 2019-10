Natsit varastivat juutalaisperheelle kuuluneen taideteoksen – maalaus "löytyi" yllättäen vuosikymmeniä myöhemmin tunnetun museon seinältä

Hiljattain paljastui, että tunnetussa newyorkilaisessa Arkell Museumissa esillä ollut taideteos on päätynyt museon kokoelmaan epäoikeudenmukaisten tapahtumien seurauksena.

Maalaus on nimeltään Winter ja sen on maalannut yhdysvaltalainen Gari Melchers 1800-luvun lopulla. Selvisi, että teos on kuulunut saksalaiselle Rudolf Mosselle, joka oli ostanut sen Berliinissä järjestetyssä taidenäyttelyssä vuonna 1900.