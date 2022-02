Asunnonomistaja voi joutua tuhansien eurojen maksumieheksi, jos naapuri liukastuu kotipihassa hänen "vahtivuorollaan"

LähiTapiolan mukaan sen yritysten vahinkotilastot kertovat, että pihoilla, kulkuväylillä ja muilla alueilla sattuneet liukastumisvahingot ovat viimeisen kymmenen vuoden aikana kaksinkertaistuneet. Samaan aikaan liukastumisvahinkojen keskimääräinen korvaussumma yhdestä vahingosta on pienentynyt noin tuhannella eurolla.

LähiTapiolan mukaan vakuutusyhtiössä on huomattu, että nykyään ihmiset hakevat pienempiä summia helpommin, kun aiemmin vaadittiin vain isompien tapaturmien hoitokuluja.

– Ihmisistä on tullut entistä tietoisempia omista oikeuksistaan ja korvauksia osataan nykyään hakea enemmän siltä, joka on vastuussa alueen kunnossapidosta, kertoo yritysten omaisuuden ja toiminnan korvauksista vastaava Markus Kääriäinen LähiTapiolan verkkosivuilla.

– Tyypillisesti liukastumisvahinkojen korvaukset ovat suhteellisen pieniä, kuten lääkäri- tai leikkaushoitokuluja. Keskimäärin yhden vahingon kohdalla puhutaan muutamista tuhansista euroista. Ne koituvat vahingosta vastuussa olevan maksettaviksi, ellei hänellä ole niitä kattavaa vakuutusta. Korvausvastuusta voi vapautua, jos liikkeenpitäjä tai kiinteistönomistaja on tehnyt olosuhteiden mukaiset ja tarpeelliset ylläpito- ja varotoimenpiteet, Kääriäinen kertoo.

– Tilastojemme keskimääräisiä korvaussummia nostaa ylöspäin vakavat, pysyvää haittaa aiheuttavat tapaturmat. Sellaisissa tapauksissa saattaa olla kyse esimerkiksi siitä, että vahingon kärsineen työkyky on alentunut pysyvästi ja siitä aiheutuu korvattavaa ansionmenetystä. Onneksi ne ovat hyvin harvinaisia tapauksia ja pääasiassa liukastumisissa puhutaan pienistä tapaturmista.

Kuka maksaa, jos taloyhtiön osakas liukastuu

Taloyhtiöllä on korostunut huolellisuusvelvoite piha-alueen hoitoon. Taloyhtiön on tarvittaessa pystyttävä osoittamaan, että se on toiminut huolellisesti. Lähes kaikissa vähänkään isommissa taloyhtiöissä isännöinti sopii hiekoittamisesta huoltoyhtiön kanssa.