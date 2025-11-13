Rauman Lukosta tuttu Linus Nyman hyppää arkkivihollisen leipiin.

Nyman edustaa loppukauden ajan Porin Ässiä. Sopimukseen sisältyy optio myös tulevasta sesongista.

26-vuotias hyökkääjä pelasi kuluvalla kaudella 14 ottelua Allsvenskanissa IK Oskarshamnissa.

Nyman on pelannut valtaosan urastaan SM-liigaa Rauman Lukossa. Hän on edustanut seuraa 375 ottelun ajan ja voitti joukkueessa Suomen mestaruuden 2021.

– Linus Nyman omaa hyvät hyökkäyspelitaidot ja pelaa myös vahvasti kahteen suuntaan. Hän tuo joukkueeseen lisää vaihtoehtoja myös ylivoimapeliin. Kun tässä vaiheessa kautta avautui mahdollisuus vahvistaa joukkuetta laadukkaalla kotimaisella pelaajalla, päätimme tarttua tilaisuuteen, Ässien urheilupomo Jarno Kultanen kommentoi tiedotteessa.

Hyökkääjän värvännyt Ässät on tällä hetkellä SM-liigan kärjessä.