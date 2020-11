Asiantuntijat: Pääsyy tartuntojen leviämiseen on ihmisten kyllästyminen ja sääntöjen monitulkintaisuus: "Johtuu hyvin pitkälti ihmisten väsymisestä rajoitustoimiin"

STT:n haastattelemat asiantuntijat arvioivat, että mitään yksittäistä tiettyä toimea on vaikea nimetä – paitsi ehkä sen, että tiukempia rajoituksia olisi voitu pitää voimassa astetta pidempään.

– Jälkiviisaus on aina huono viisauden laji, ja paljon asioita on tehty hyvin. Mutta ehkä Suomessa ja muualla Euroopassa luovuttiin kokoontumisrajoituksista hieman liian optimisesti. Kokoontumisrajoitukset olisi voitu pitää vähän alempana, sanoo zoonoosivirologian professori Olli Vapalahti Helsingin yliopistosta.

Taisteluväsymystä ilmassa

Pääsyyksi tartuntojen leviämiseen asiantuntijat arvioivat kuitenkin sitä, että ihmisillä on ollut taisteluväsymystä. Lisäksi viestintä on ollut osittain monitulkintaista.

– Suuri ongelma on, että ihmiset ovat väsyneitä. Puhutaan myös prevention paradox -ilmiöstä. Tämä tarkoittaa sitä, että kun toimet ovat oikeanlaisia, tautia ei näy. Ja kun sitä ei näy, myös ihmisten motivaatio olla varovainen heikentyy. Jos menee liian hyvin, aletaan ajatella, ettei mitään pidä tehdä, Vapalahti sanoo.

– Itselleni ei tule mieleen mitään yksittäistä toimea, joka tämän olisi estänyt. Oma käsitykseni on, että tämä johtuu hyvin pitkälti ihmisten väsymisestä rajoitustoimiin.

– Siinä on ollut tietynlaista epätarkkuutta ja epämääräisyyttä. Suositukset ovat vähän monitulkintaisia.

Uudistus voi selkeyttää

Sekavien ohjeiden taustalla on ollut osittain se, että päätöksentekoa on hajautettu alueille. Tämä on johtanut siihen, että suosituksia ovat antaneet useat eri tahot hallituksesta alueviranomaisiin.