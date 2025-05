Asiantuntijat: Kanada haluaa lähettää kuningas Charlesin vierailulla viestin

Kuningas pitää tiistaina Kanadan parlamentin avajaispuheen ensimmäisenä monarkkina kymmeniin vuosiin.

Britannian kuningas Charles ja hänen puolisonsa kuningatar Camilla aloittavat maanantaina kahden päivän vierailunsa Kanadassa. Kuninkaallinen vierailu on etukäteiskommenteissa liitetty ajankohtaiseen keskusteluun Kanadan suhteista naapurimaahan Yhdysvaltoihin.

Charles on Kanadan valtionpäämies. Hän avaa tiistaina Ottawassa Kanadan uuden parlamentin avajaisistunnon ja pitää istuntokauden avajaispuheen. Ennen tätä Britannian monarkki on avannut Kanadan uuden parlamentin ainoastaan vuonna 1957, jolloin näin teki Charlesin äiti, kuningatar Elisabet. Kuningatar piti parlamentin istuntokauden avajaispuheen myös vuonna 1977. Tavallisesti tämän kruunun edustajan puheen pitää kenraalikuvernööri, joka on monarkin edustaja Kanadassa.

Kuninkaan on kutsunut Kanadaan pääministeri Mark Carney. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan tällä eleellä Carney haluaa lähettää viestin Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille korostamalla Kanadan erityisyyttä verrattuna etelänaapuriinsa.

– Tämä on vahva julistus ja viesti Kanadan ja sen perinteiden ainutlaatuisuudesta, sanoo kanadalainen kuninkaallisiin erikoistunut historioitsija Justin Vovk BBC:lle.

– Teatraalinen näytös, jonka tarkoitus on näyttää mikä tekee kanadalaisista erilaisia kuin yhdysvaltalaisista.

Taustalla ovat Trumpin viime kuukausien toistuvat puheet siitä, kuinka Kanada on "51. osavaltio", jonka tulisi liittyä Yhdysvaltoihin. Kanadassa Trumpin retoriikka on herättänyt vahvan vastareaktion, ja Carneyn liberaalipuolueen tiukka linja Kanadan itsenäisyyden puolesta toi palkintona vaalivoiton viime kuun parlamenttivaaleissa.

– On iso juttu, että kuningas tekee tämän. Toivottavasti Trump ymmärtää sen, sanoi Jeremy Kinsman, entinen Kanadan Britannian-suurlähettiläs.

Ilmoittaessaan kuninkaan vierailusta huhtikuussa Carney sanoi, että se "alleviivaa selvästi maamme itsemääräämisoikeutta."

Suhde monarkiaan vaihdellut

Britannian monarkin muodollinen asema Kanadan valtionpäämiehenä on ollut Kanadassa poliittinen keskustelunaihe. Kanada on historiansa aikana vähitellen ottanut etäisyyttä vanhaan emämaahansa, mutta ei ole katkonut kaikkia muodollisia yhteyksiä. Tässä suhteessa Kanadan historia on kulkenut eri latuja kuin Yhdysvaltojen, joka katkoi siteet Britanniaan jo 1700-luvun lopussa.

Vuonna 2011 silloinen konservatiivipääministeri Stephen Harper aiheutti pienen kohun, kun hän korvasi kaksi quebeciläistaiteilijan maalausta kuningattaren muotokuvalla. Liberaalien Justin Trudeaun noustua pääministeriksi 2015 hän poisti kuningattaren muotokuvan seinältä ja palautti tilalle paikalliset maalaukset.

Kuningatar Elisabetin kuoltua 2022 ja Charlesin noustua valtaistuimelle keskustelu monarkian hylkäämisestä on taas kiihtynyt Kanadassa. Valtaosa kansasta suhtautuu kuninkaallisiin melko välinpitämättömästi, ja alkuperäiskansojen huono kohtelu takavuosina on tuonut kuningashuoneelle myös paljon kritiikkiä.

Carneyn esittämä kutsu kuninkaalle kuitenkin kertoo asiantuntijoiden mukaan, että hänen hallituksensa suhtautuu Britannian kuningashuoneeseen huomattavasti aiempia liberaalihallituksia lämpimämmin.

Charlesille vierailu Kanadassa on ensimmäinen kuninkaana. Hänen oli tarkoitus käydä maassa viime vuonna, mutta vierailu peruuntui kuninkaan syöpädiagnoosin takia.