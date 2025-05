Kuningas Charlesin historiallinen Kanada-vierailu alkaa

Kuninkaan vierailuun liittyy vahvaa symboliikkaa, ja se on tulkittu myös viestiksi Trumpille.

Britannian kuningas Charles ja hänen puolisonsa kuningatar Camilla aloittavat tänään kahden päivän vierailunsa Kanadassa.

Charles on Kanadan valtionpäämies. Hän avaa tiistaina Ottawassa Kanadan uuden parlamentin istuntokauden ensimmäisenä monarkkina sitten vuoden 1957, jolloin näin teki Charlesin äiti kuningatar Elisabet. Kuningatar piti parlamentin istuntokauden avajaispuheen myös vuonna 1977. Tavallisesti tämän kruunun edustajan puheen pitää kenraalikuvernööri, joka on monarkin edustaja Kanadassa.

Kuninkaan on kutsunut Kanadaan pääministeri Mark Carney. Britannian yleisradioyhtiö BBC:n haastattelemien asiantuntijoiden mukaan tällä eleellä Carney haluaa lähettää viestin Yhdysvaltain presidentille Donald Trumpille korostamalla Kanadan erityisyyttä verrattuna etelänaapuriinsa.

– Tämä on vahva julistus ja viesti Kanadan ja sen perinteiden ainutlaatuisuudesta, sanoi kanadalainen kuninkaallisiin erikoistunut historioitsija Justin Vovk BBC:lle.

– Teatraalinen näytös, jonka tarkoitus on näyttää, mikä tekee kanadalaisista erilaisia kuin yhdysvaltalaisista.

Taustalla on Trumpin viime kuukausien toistuvat puheet siitä, kuinka Kanada on "51. osavaltio", jonka tulisi liittyä Yhdysvaltoihin. Kanadassa Trumpin retoriikka on herättänyt vahvan vastareaktion.

Britannian monarkin muodollinen asema Kanadan valtionpäämiehenä on ollut Kanadassa poliittinen keskustelunaihe. Kanada on historiansa aikana vähitellen ottanut etäisyyttä vanhaan emämaahansa, mutta ei ole katkonut kaikkia muodollisia yhteyksiä.

Charlesille vierailu Kanadassa on ensimmäinen kuninkaana. Hänen oli tarkoitus käydä maassa viime vuonna, mutta vierailu peruuntui syöpädiagnoosin takia.