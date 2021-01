Asiantuntijaryhmä vaatii nopeita toimia virusmuunnosten leviämisen estämiseksi: korona tukahdutettava Suomessa ja rokotuksiin vauhtia

Eroon koronasta -työryhmän mukaan koronapandemian tilannekuva on viime viikkojen aikana muuttunut hälyttävästi. Työryhmän mukaan uudet nopeasti leviävät virusmuunnokset ovat luoneet vakavan uhan juuri kun rokotusten alkaminen on tuonut toivoa epidemian voittamisesta.

Työryhmä sanoo muistiossaan, että muunnosten leviämistä Suomeen on torjuttava tehokkaasti. Kotoperäisen leviämisen uhkaa on ehkäistävä tukahduttamalla koronaepidemia Suomessa ja nopeuttamalla rokotusaikataulua.

– Kriisin välttämiseksi on viivyttelemättä otettava käyttöön mahdollisimman tehokkaat toimet välittömän uhan torjumiseksi varovaisuusperiaatteen mukaisesti. Jos myöhemmin osoittautuu, etteivät muunnokset leviäkään niin nopeasti kuin nyt on arvioitu, toimia voi aina keventää siinä vaiheessa, kun tutkimustietoa on saatavilla, muistiossa sanotaan.