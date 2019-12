Asiantuntija vahvistaa: Suositulla kaktuksella on suojamekanismi, jolla se voi "ampua" piikkejään – näin suojelet lapsia ja lemmikkejä kasvin kivuliaalta hyökkäykseltä!

Kasvin suojausmekanismi

"Kaktuksia on hyvä käyttää turvallisessa ympäristössä"



Kaktus on nyt trendi ja on olemassa kukkakauppoja, jotka ovat keskittyneet pelkästään niiden myyntiin.

Kaktus on "vähän viheliäinen"

– Jos on liian lähellä kaktusta, on ilmavirtaa tai on kosketuksissa siihen, se saattaa laukaista mekanismin ja heittää piikkejä. Siinä se on vähän viheliäinen, että on monenkokoista piikkiä.