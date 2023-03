Asiantuntija: Saatamme menettää vielä muutaman pankin lisää – newyorkilainen siirsi rahansa patjan alle

Yhdysvaltain hallinto päätti pelastaa kahden kaatuneen pankin suuret talletukset ja toiset pankit riensivät kolmannen pankin avuksi viime viikolla. Presidentti Joe Bidenin hallinnon päätös on saanut kritiikkiä niin oikealta kuin vasemmalta varakkaiden tukemisesta.

Vaikka amerikkalaisasiantuntijat vakuuttavat, ettei Yhdysvaltain pankkijärjestelmä ole kriisissä, osa kuluttajista on hermostuneita.

– En luota hallintoon, että he suojelevat rahojani pankeilta. Ajattelin pelata varman päälle ja ottaa rahat ulos ajoissa. Jätän tilille sen verran, mitä olen pankille velkaa, kuten rahaa luottokorttilaskun maksamiseen. Loput laitan patjan alle, newyorkilainen Quincy Stowe kertoo MTV Uutisille pankkinsa Bank of American ulkopuolella.

– Silicon Valley Bank, Signature Bank ja nyt vielä First Republic Bank, ne kaikki keskittyivät epävarmempiin toimialoihin. Saatamme menettää vielä muutaman pankin lisää. Tällaisia liiketoimintamalleja ei ole suunniteltu korkeisiin korkoihin. Nyt Yhdysvaltain ja maailman keskuspankit yrittävät siivota tätä höttöä, arvioi Yalen yliopiston finanssikriisien tutkija Steven Kelly MTV Uutisille.

Keskisuurilla pankeilla on vahva poliittinen tuki Yhdysvalloissa, sillä ne ovat juuri niitä, jotka saattavat antaa paikallisille yrittäjälle lainan, jos iso pankki kieltäytyy.

Keskuspankin odotetaan julkistavan mahdollisia uusia korotuksia ohjauskorkoon keskiviikkona. Keskuspankki on nostanut ohjauskorkoa viime kuukausina poikkeuksellisen paljon inflaation hillitsemiseksi.

– Markkinat odottavat 0,25 prosenttiyksikön korotusta. Ennen tätä sotkua odotimme jopa puolen prosentin korotusta. Mikäli keskuspankki ei nostakaan korkoja tai jopa pienentää sitä, en tiedä pitäisikö se tulkita niin, että kriisi on pahempi mitä markkinoilla nyt uskotaan, Kelly sanoo.

Vaikka markkinat ovat kiitelleet Bidenin hallinnon talletusten pelastamista, hallinto on saanut voimakasta arvostelua niin republikaaneilta kuin demokraateilta. Kritisoijat arvostelevat hallintoa siitä, että he päättivät pelastaa kaatuneiden pankkien yli 250 000 dollarin talletukset. Biden on vakuuttanut amerikkalaisille, etteivät veronmaksajat joudu maksajiksi.