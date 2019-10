Eduskunta harvinaisen samoilla linjoilla kaivoslain uudistamisesta – kaivosyhtiöille halutaan lisää vastuuta ja valtiolle lisää tuottoja

Keskiviikkona lähetekeskustelussa käsiteltiin kaivoslain uudistamista vaativaa kansalaisaloitetta, mutta kaivoslain uudistaminen on kirjattu myös hallitusohjelmaan.

Kaivoslaki nyt! -kansalaisaloitteen lähtökohtana on muuttaa kaivoslakia siten, että Suomen maaperän kaivosmineraalit ovat valtion ja maanomistajien omaisuutta. Aloitteessa lisäksi vaaditaan, että vakuudet ympäristövahinkojen, konkurssien ja jälkitöiden varalle säädetään riittäviksi.

Nykyisen kaivoslain yksi kiistanalaisin kohta on niin sanottu valtausjärjestelmä. Nykyisen lain mukaan Suomen maaperässä olevia mineraaleja ei omista maanomistaja tai valtio, vaan niihin saa omistusoikeuden ne löytänyt kaivosyhtiö.

Kristillisdemokraattien puheenjohtaja Sari Essayah sanoi, että valtauslainsäädäntö on erityisen korjauksen tarpeessa.

– Se osio tässä kaivoslainsäädännössä on se, joka monia hiertää. Se on tehty ikään kuin siinä hengessä, että Suomi oli vielä pääomaköyhä, ja on ollut tärkeää, että kunhan vain joku tulee ja perustaa tälle alueelle kaivoksen, hän sanoi.