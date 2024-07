Asiantuntija kehottaa päivittämään omat digilaitteet CrowdStrike-sotkun jälkeen

Lindrothin mukaan omien digilaitteiden päivittäminen on tärkeää laitteen tietoturvan, suorituskyvyn ja yhteensopivuuden kannalta. Hän korostaa, että hyödyt ylittävät mahdolliset riskit.

– Nämä voivat varmasti olla tavalliselle ihmiselle vaikeita asioita ja kaikilla on rajalliset aikaresurssit, mutta päivittämisen vaiva kannattaa nähdä.

Cyber Citizen on liikenne- ja viestintäministeriön hanke, jonka Aalto-yliopisto toteuttaa EU-rahoituksella. Hanke tuottaa muun muassa lokakuussa kaikilla EU-kielillä julkaistavan oppimisportaalin ja mobiilipelin, joiden avulla voi oppia kyberturvallisuuden perustaitoja.

Tietoturva voi kuulostaa tylsältä

Lindroth on haastatellut hanketta varten asiantuntijoita eri puolilta Eurooppaa.

Myös työvoiman ulkopuolella olevilla voi olla vaikeuksia ymmärtää digilaitteita. Lisäksi ihmisille, joilla on näköön tai kuuloon liittyviä haasteita, ei ole välttämättä tarjolla opetusmateriaaleja tai neuvontaa.

Lapsia ja nuoria taas pidetään taitavina digilaitteiden käyttäjinä, mutta he saattavat olla varomattomia riskien suhteen. Heille tietoturva voi kuulostaa tylsältä, Lindroth sanoo.

Varovaisuutta on voinut Lindrothin mukaan lisätä myös se, että media uutisoi usein erilaisista tietomurroista ja huijauksista.

Digitaidot ovat kuin liikenne

Cyber Citizen -hankkeessa on pohdittu tavallisen ihmisen vastuuta suhteessa isojen laite- ja ohjelmistovalmistajien vastuuseen.

– On vähän hurjaa, että tavalliselta ihmiseltä vaaditaan koko ajan enemmän ja enemmän erilaisia taitoja, Lindroth sanoo.

Lindroth vertaa asiaa liikenneturvallisuuteen: myös liikenteessä on tiedettävä kuinka toimia, mitä siellä voi tapahtua, kuinka muiden voi odottaa toimivan, mitä riskejä siellä on ja mikä on laillista.