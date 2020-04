Asiantuntija järkyttyi WHO:n rahoituksen keskeyttämisestä: "Tulee mieleen, että yritetään löytää syntipukki" – Päätös voi vaikuttaa Suomeenkin

Erityisen shokeeraavaa on, että päätös annettiin keskellä pahinta terveyskriisiä hetkeen.

– Ajankohta on erittäin järkyttävä. Lisäksi asiasta päätetään sen jälkeen, kun Yhdysvaltain omat koronatoimet ovat menneet harvinaisen heikosti. Tulee mieleen, että nyt yritetään löytää syntipukki. Presidentti Donald Trumpin näkökulmasta on ehkä hyvä syyttää Kiinaa ja WHO:ta.

Keskiviikkona noin 330 miljoonan asukkaan Yhdysvalloissa oli kuollut koronan vuoksi yli 26 000 ihmistä, mikä on eniten maailmassa.

Ollila muistuttaa, että WHO:n budjetti on jo valmiiksi pieni.

– Koko WHO:n varsinainen budjetti on meidän Helsingin seudun yliopistollisen sairaalan budjetin luokkaa. Mikä tahansa leikkaus on erittäin huono asia.

– Ehkä rahoituksen keskeytystä vieläkin keskeisempää on WHO:n arvovaltaa ja toimintaa rapauttava viesti tällä kriittisellä hetkellä, hän lisää.

Yhdysvallat on YK:n alaisen WHO:n suurin rahoittaja. Se tuki järjestön toimintaa 400 miljoonalla dollarilla viime vuonna.

Suomi lisää WHO:n rahoitusta

Haaviston mukaan WHO:n toiminta etenkin koronakriisin kansainvälisessä koordinoinnissa on tärkeää. Järjestö on avainasemassa myös kriisin jälkihoidossa.

– WHO on nyt se taho, johon pitäisi luottaa. Se on ainoa globaali järjestö, joka voi toimia kaikkien maiden suuntaan.