Venäjän eliittiin kuuluvat jopa hyötyneet länsimaiden pakotteista – uusille pakotteillekin tyrmäys: "Tuskin vaikuttavat mihinkään"

Oligarkit jopa hyötyneet aiemmista pakotteista

Tämän järjestäminen puolestaan on annettu eliitin järjestämiseksi, joten oligarkit ovat tavallaan jopa hyötyneet tästä.

– Arkisten asioiden kallistuminen kohdistuu ihmisiin, joilla on vähiten varaa hankkia korvaavia tuotteita tai löytää keinoja saada niitä.

Matkustuskiellot ja varojen jäädyttäminen on kohdistettu suoraan Venäjän eliittiin. Patomäki on kuitenkin skeptinen niiden vaikuttavuuden suhteen, sillä Venäjän eliittiin on kohdistettu niin ikään pakotteita Krimin tapahtumista saakka.