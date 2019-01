Asiantuntijat kuvaavat Timo Soinin ulkoministerikautta ristiriitaiseksi: Jäänyt usein presidentti Niinistön varjoon – näin Soini vastaa

Tampereen yliopiston tutkijaprofessori Johanna Vuorelma arvioi Asian ytimessä -ohjelmalle, että tasapaino ulkopolitiikan hoitamisessa on siirtynyt melko paljon presidentti Sauli Niinistön suuntaan Soinin ulkoministerikauden aikana.

– Siinä on hyvin selkeästi näkynyt se, että Soini on antanut presidentti Niinistölle hyvin paljon tilaa ulkopolitiikan hoitamisessa, Vuorelma sanoo.

Ulkopoliittisen instituutin johtaja Teija Tiilikainen toteaa, että Soini on jäänyt kaudellaan ulkopolitiikassa aktiivisen presidentin varjoon.

– Suurvaltasuhteet ovat hallinneet Suomen ulkopolitiikkaa, ja presidentti on ottanut niistä tukevan otteen. Ministeri on jäänyt näkymättömäksi siinä suhteessa, Tiilikainen sanoo.

Tiilikainen kuitenkin huomauttaa, ettei kotimaan tai kansainvälinen poliittinen toimintaympäristö ole ollut Soinin ministerikaudella helpoin mahdollinen.

Iloniemi: "Soini ei ole jäänyt varjoon"

Ulkopolitiikan konkari, ministeri Jaakko Iloniemi taas katsoo, että Soinin jääminen taka-alalle joissain kysymyksissä on ollut osoitus yhteistyön sujuvuudesta presidentin ja ulkoministerin välillä.

– Ei tässä voi sanoa, että Soini olisi varjoon jäänyt, mutta heillä on ollut työnjako: presidentti on hoitanut omalla tasollaan ja Soini omalla tasollaan. Ja se on näyttänyt toimivan, ministeri Jaakko Iloniemi sanoo.

Iloniemen mielestä se kuitenkin näkyy, ettei Soini ole alan ammattilainen, vaikka ministeri on itse halunnut antaa toisenlaisen kuvan.

Myös Vuorelma uskoo, että Soinille on sopinut se, että Niinistö on ottanut tilaa niissä kysymyksissä, jotka hänelle on olleet tärkeitä.

– Mutta selvästi näkyy myös se, että Soinille tietyt kysymykset ovat olleet sellaisia, joita hän on ollut halukas nostamaan.

Soinin mielipiteet hämmentävät ulkopolitiikkaa

Asiantuntijoiden mietteissä nousivat esille Soinin näkemykset ja vahvat mielipiteet muun muassa abortista ja Euroopan unionista. Soinin omat kannat ovat tehneet asiantuntijoiden mukaan Soinin ministerikaudesta jossain määrin ristiriitaisen.

Johanna Vuorelma arvioi Soinin aborttikielteisen näkemyksen aiheuttaneen konfliktia ja laajamittaistakin hämmennystä. Vuorelman mukaan nämä näkökulmat ovat tuoneet ennakoimattomuutta Suomen ulkopolitiikkaan.

– Kyllä johdonmukaisuus ulkopolitiikassa on ihan keskeistä. Mutta jos katsotaan, minkälainen reaktio maailmalla on ollut (Soinin kantoihin), niin ei tästä mitään kauhean laajamittaista hämmennystä ole syntynyt, koska Suomella on ollut aiemmin niin pitkä ja johdonmukainen linja, Vuorelma sanoo.

Jaakko Iloniemi huomauttaa, että Soinin oma EU-kanta näkyy edelleen vahvasti eikä se ole muuttunut hänen oppositioajoistaan.

– Se on tietysti ongelma, jos hallituksen keskeinen tavoite on tehokas osallistuminen Euroopan unioniin, ja ulkoministeri kutsuu sitä ongelmaksi, tosin hieman pehmennellen, Iloniemi toteaa.

EU-kysymyksistä kehuja

Tiilikainen puolestaan antoi ruusuja Soinille siitä, että tämä on ollut aktiivinen EU-kentillä.

– Suomen pitkä linja on hänen käsissään kestänyt. Hän ei ole perussuomalaisesta taustastaan huolimatta sitä kauheasti heilautellut, Tiilikainen toteaa.

Tiilikainen uskoo, että muiden hallituspuolueiden paine on ollut vahva EU-kysymyksissä.

– Hän ei ole ainoa EU-kriittinen poliitikko, jolle näin on käynyt. Eli kun asiasta tulee arkipäivää, se asettuu hiukan eri valoon. Ja toisaalta katsoisin, että huomattavan EU-myönteinen kansalaismielipide on voinut vaikuttaa.

Soini: "Tässä on sarkaa kaikille"

Soini vastaa asiantuntijoiden kommentteihin Asian ytimessä, Jaakko Loikkanen -ohjelmassa napakkaan tyyliinsä.

– Minulla on ollut selvät prioriteetit, ja ne ovat näkyneet poliittisissa linjauksissa. Se voi olla, että ne painosuhteet eivät kaikkia miellytä, Soini toteaa ohjelmassa.

Ulkopolitiikan tehtävänjakoa presidentin kanssa Soini kuvailee yhteistoiminnaksi.

– Tässä on sarkaa kaikille. Meillä on niin paljon asioita hoidettavana maailman lähes 180 maahan, että kaikki ei tule hoidetuksi siltikään, vaikka kaikki olisivat asialla.