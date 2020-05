Aseet vaikenivat Euroopassa 75 vuotta sitten: Saksalle historia on ongelmallinen, nyt moni pelkää kansallismielisyyden nousua – "Se ei saa milloinkaan toistua"

Kritiikkiä kansallismielisille

– Ihmisarvo on koskematon. Tähän lauseeseen on sisällytetty kaikki se, mitä Auschwitzistä, mitä sodasta ja mitä diktatuurista on opittava. Se, että ei halua muistaa, on taakka – ettei muista, siitä tulee taakka.