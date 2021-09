Saksan vaalitaistelu kuumenee – sosialismilla pelottelu vaaliaseeksi

Kristillisdemokraattien kansleriehdokas Armin Laschet on jo useampaan kertaan maalannut äänestäjille mielikuvaa, jossa sosialidemokraattien johtamassa hallituksessa istuu vihreiden lisäksi entisen DDR:n sosialistipuolueen perillinen, nykyinen Linke. Laschet on kovistellut galluppien suosikilta Olaf Scholzilta suoraa vastausta, aikooko tämä galluppien ennustaman vaalivoiton toteutuessa hallita saksaa puna-puna-vihreän hallituksen voimin.

Toistaiseksi sosialidemokraattien ehdokas ei ole sulkenut pois mitään vaihtoehdoista. Scholzin mukaan kaikkien kanssa on pystyttävä neuvottelemaan. Hallitukseen osallistumiselle Scholz asettaisi kuitenkin ehdoksi, että Linke ei aja Saksan eroa NATO:sta.

Saksassa on kristillisdemokraattien varoittelema hallituskoalitio vallassa niin pääkaupunki Berliinissä kuin Thüringenin osavaltiossa.

Ramelow: Eriarvoistumisesta on uskallettava puhua

Pääministeri Bodo Ramelow on kahden miljoonan asukkaan Thüringenissä suosittu poliitikko, viime vaaleissa hän sai osavaltionsa suurimman äänimäärän ja Linke nousi osavaltiossa 31 prosentin äänimäärällä suurimmaksi pullueeksi. Ramelow valittiin toistamiseen värikkäiden vaiheiden jälkeen osavaltionsa pääministeriksi, kristillisdemokraattien hiljaisella tuella. Nyt CDU:n pelottelukampanja vasemmiston ja vihreiden mahdollisesta yhteishallituksesta naurattaa häntä.

– Olemme keskellä vaalitaistelua, jossa jokainen maalaa kilpailijoidensa aiheuttavan jonkinlaisen maailmanlopun. Olemme yksi maailman vahvimmista kansoista koko Euroopassa, mutta minusta on sääli, että olemme niin heikkoja tässä maassa, että löydämme aina toisistamme vikoja, jotka aiheuttavat maailmanlopun. Siinä meillä on vielä opittavaa ja meidän on ehkä, sen sanon tunnustavana kristittynä ja myös sosialistina, pidettävä huolta heikoimmista.