Punainen aalto, keskustan kevät ja häpeätön hopea – katso puoluejohtajien puheet!

Puoluejohtajien voiton- ja tappionpuheissa kuultiin sunnuntai-iltana niin riemunkiljahduksia kuin suurta pettymystä.

Yksi illan iloisimmista puoluejohtajista oli keskustan Antti Kaikkonen, joka hehkutti puolueensa menestystä vaalivalvojaisissa Helsingissä.

– Hyvät ystävät, tästä alkaa keskustan kevät! Tämä on sydämellä tehty työvoitto, ja keskusta is back!

SDP:n Lindtman: Se on siinä!

SDP:n puheenjohtaja Antti Lindtman julisti vaalivalvojaisissa Helsingissä puolueen historiallista tulosta ja nousua suurimmaksi puolueeksi parin vuosikymmenen tauon jälkeen.

–Siitä ehti kulua reilut 20 vuotta, mutta nyt se on siinä! Kiitos Suomen kansa, te olette tämän illan suurimmat voittajat, Lindtman sanoi.

–Tampereella pormestarin paikka, Turussa ykköseksi, Vantaalla takaisin ykköseksi, Oulussa järisyttävä nousu, ja Espoossa myös maa jyrähti. Ja Helsingissä taistelemme jopa suurimman puolueen asemasta, Lindtman hehkutti.

Vihreiden Virta hehkutti puolueen nousua ohi perussuomalaisten

Vihreiden puheenjohtaja Sofia Virta kiitteli puolueen vaalivalvojaisissa vihreiden olevan nyt maan neljänneksi suurin puolue kuntavaaleissa. Helsingissä puolue on kolmannella sijalla.

– Taisin sanoa alkuvuodesta, että jos käy niin, että suomalaiset antavat tänä keväänä äänen toivolle, empatialle, tutkitulle tiedolle ja äänestävät ohi perussuomalaisten, se on osoitus siitä, että suomalaisella on mitta täynnä sitä, että leikataan ihmisiltä, joilla on jo tiukkaa ja kyseenalaistetaan tutkittua tietoa.

– Suomalaiset haluavat muutosta, Virta totesi.

Mitä voimme tehdä, kun saamme valtaa

Myöskään vasemmistoliiton puheenjohtaja Minja Koskela ei pidätellyt riemuaan puolueen vaalivalvojaisissa.

– Mitä me voimme tehdä, kun saamme valtaa. Perua hallituksen kurjistukset ja aloittaa suunnan muutos vasemmalle, hän totesi.

Orpo: Vaalitulos osoittaa vahvaa luottamusta

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo kiitti niin äänestäjiä kuin vaalityötä tehneitä puheessaan vaalivalvojaisissa Helsingin Bottalla.

Orpon mukaan tulos osoittaa, että kokoomuksen tekemälle politiikalle kunnissa ja hyvinvointialueilla on annettu vahva luottamus.

Orpo vakuutti olevansa tyytyväinen alue- ja kuntavaalitulokseen, vaikka puolue menettää suurimman puolueen paikan.

Hän muistutti, että eduskuntavaalit käydään kahden vuoden päästä ja hallituksen työ on vielä kesken.

Purra: Oppostio onnistui tyytymättömyyden valjastamisessa

Perussuomalaisten puheenjohtaja Riikka Purra totesi puheessaan, että tuloksia tullaan käymään lähiviikkoina tarkasti läpi.

Hän otti myös tässä yhteydessä esiin sen, että perussuomalaisten kannattajia eivät kiinnosta muut vaalit kuin eduskuntavaalit.

Hän perusteli tappiota lisäksi jälleen hallitusvastuulla, jonka oppositiopuolueet hänen mukaansa käyttivät hyväkseen.

– Oppositio onnistui erinomaisesti tyytymättömyyden valjastamisessa ilman vaihtoehtoa, Purra sanoi.

– Suomi sai nyt ennennäkemättömän punaisen siirtymän, hän totesi.

Purra lisäsi vielä, että perussuomalaisilla on tapana sisuuntua ja saada voimaa toinen toisistaan – jatkoa ajatellen.

