NHL:n suomalaishyökkääjä Artturi Lehkonen oli valokeilassa, kun hänen edustamansa Colorado Avalanche nappasi 5–4-jatkoaikavoiton Vancouver Canucksista.
Kaksi maalia tehnyt Lehkonen ohitti Vancouverin maalia vartioineen Kevin Lankisen ensimmäisen kerran kolmannen erän avausminuutilla, kun hän ohjasi Brent Burnsin syötön taitavasti yläkulmaan.
Lehkonen kuritti Lankista toistamiseen erän puolivälissä ylivoimalla. Lankinen venytti vielä Martin Necasin laukauksen eteen, mutta Lehkonen lapioi maalin edustalta irtopalat rysään.
Lehkonen on tehnyt tällä kaudella nyt kuusi maalia.
Colorado voitti ottelun lopulta jatkoajalla Gavin Brindleyn maalilla.
Lankiselle merkittiin ottelussa 28 torjuntaa.
Ottelun kiistaton ykköstähti oli hurjat 2+3-tehot paukuttanut Nathan MacKinnon, joka nousi samalla koko sarjan pistepörssin kärkeen.