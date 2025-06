Armand Duplantis jätti Usain Boltin kylmäksi – ruotsalaiselta hilpeä reaktio haastattelussa

Pikajuoksulegenda Usain Bolt vieraili torstaina Oslossa kisatussa Timanttiliigan osakilpailussa. Hän oli yrittänyt tavoittaa seiväskilpailun jälkeen Armand Duplantista huutamalla hänen lempinimeään niin, että koko stadion kaikui. Duplantis ei ollut kuitenkaan katsonut edes Boltin suuntaan.

Bolt vieraili ensimmäistä kertaa kilpailussa sen jälkeen, kun hän oli lopettanut uransa akhdeksan vuotta sitten. Hän oli kilpailujen päätyttyä ensimmäisten joukossa onnittelemassa Norjan Karsten Warholmia 300 metrin aitojen maailman ennätyksestä.

Hän olisi tämän jälkeen halunnut päästä juttelemaan seiväskisassa uuden kisaennätyksen 615 hypänneen Armand Duplantisin kanssa. Bolt huusi kovaa Duplantisin lempinimeä Mondoa, mutta tämä ei haastatteluiltaan huomannut mitään. Duplantis nauroi jälkikäteen tilanteelle Expressenin haastattelussa.

– Se vaikutti siltä, että hän todella halusi jutella kanssani ja minä vain väistelin häntä, Duplantis sanoi nauraen.

– En kuullut häntä, puhuin niin paljon paskaa kauempana, Duplantis totesi osoittaen NRK:n haastattelupistettä.

Ruotsalainen kertoi arvostaneensa suuresti, että Bolt oli saapunut paikalle seuraamaan kilpailuja.

– Todella coolia, että hän on täällä. Olen jutellut hänen kanssaan muutaman kerran. Hän on todella mukava ja hauska tyyppi. Hauskaa, että hän on takaisin täällä ja takaisin yleisurheilumaailmassa. Tuntuu todella erityiseltä. Ei ole perhosia vatsassa, mutta se on coolia. Hän on kaikkein parhain yleisurheilussa. Kukaan ei ole suurempi. Se on hienoa, kun on hänen arvostuksensa, Duplantis päätti.

Jamaikalainen Bolt voitti urallaan kahdeksan olympiakultaa. Hänen edellään yleisurheilijoista ovat vain Yhdysvaltain Carl Lewis ja Suomen Paavo Nurmi. Molemmilla on yhdeksän kultaista mitalia.

Bolt aikoo olla paikalla myös sunnuntaina kilpailtavassa Timanttiliigan Tukholman osakilpailussa. Kisoja voit seurata MTV Katsomosta. Elina Lampela on mukana poikkeuksellisesti lauantaina kisattavassa seiväskisassa, joka käynnistyy MTV Katsomossa kello 15.45. Sunnuntain kilpailuja voit seurata kello 18.00 alkaen. Päälähetys käynnistyy tuntia myöhemmin.

Katso tilanne ja Duplantisin reaktio alla olevalta videolta. Jos video ei näy, voit katsoa sen tästä linkistä.