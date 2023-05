Arktika houkuttelee lintuharrastajia Virolahdelle – arktisten lintujen muutto on nyt parhaimmillaan

– Linnuissa kiinnostaa se monipuolisuus. On niin monia erilaisia lintuja ja on kiva laskea, montako lintua ehtii esimerkiksi vuoden aikana näkemään, sanoo linturisteilylle osallistunut Valtteri Oksanen.

Virolahden tärkein matkailutapahtuma

Tuhansien lintujen parvia taivaalla

Vilskettä on myös lintutorneissa. Vilkkain muuttoaika on aamulla varhain tai illalla myöhään. Parhaimmillaan taivaalla voi nähdä tuhansien lintujen parvia. Hyvänä päivänä Virolahden ohi lentää 100 000 muuttavaa lintua.

– Tämä on Suomen kaakkoisin kunta ja meri on lähellä. Laatokka on sitten linnuilla seuraava kohde ja sieltä matka jatkuu Siperian perukoille, selittää lintuharrastaja Jari Markkula.

Lintujen muutto on aikaistunut

– Ilmastonmuutos näkyy tässäkin. Valkoposkihanhien päämuutto oli ennen näinä aikoina eli toukokuun 20.-24. päivien paikkeilla. Nyt se on siinä 15.-16. päivien aikoihin. Se on aikaistunut noin viikolla. Tundra- ja metsähanhienkin käyttäytyminen on muuttunut. Niiden entiset levähdysalueet olivat tuolla Viron puolella Baltiassa ja nyt isoja hanhiparvia on - kuten suomalaiset hyvin tietävät - jo huhtikuussa, pohtii Markkula tapahtuneita muutoksia.