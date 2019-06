Argentiinan ja Uruguayn pimentänyt valtava sähkökatko saatu isolta osin korjattua – vian aiheuttajasta ei vielä tietoa, mitään vaihtoehtoja ei suljeta pois

Argentiinan ja Uruguayn pimentänyt valtava sähkökatko on saatu pääosin korjattua. Argentiinassa energiaministeri Gustavo Lopeteguin mukaan sähköt on saatu korjattu 77 prosentilta asiakkaista. Uruguayssa sähköt on saatu toimimaan 88 prosentissa maata, kertoo sähköyhtiö UTE.