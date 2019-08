Apple menetti paikkansa arvokkaimpana pörssiyhtiönä – myös Suomen suurimpien lista elää

Microsoft on ohittanut Applen maailman arvokkaimpana yhtiönä. Seuraavina ovat Amazon, Googlen emoyhtiö Alphabet ja sijoittajaguru Warren Buffettin sijoitusyhtiö Berkshire Hathaway. Microsoftin arvo on 905 miljardia dollaria ja Applen 896 miljardia dollaria.

Euroopan kärki heikentynyt

Euroopassa geopoliittiset haasteet ja brexitin aiheuttama epävarmuus ovat vaikuttaneet yhtiöiden sijoituksiin arvokkaimpien yhtiöiden listalla. Kolme yhtiötä on pullahtanut ulos listalta, ja eurooppalaisten Top 100 -yritysten markkina-arvosta on kaikonnut viisi prosenttia.

Eurooppalaisista pörssiyhtiöistä korkeimmalla on sijalta 13 löytyvä sveitsiläinen Nestle, jonka markkina-arvo on 292 miljardia dollaria.

Suomen arvokkaimmat tiiviissä nipussa



Suomen arvokkaimmaksi yritykseksi on noussut Kone, joka on sivuuttanut Nokian ja Nordean. Nokia on pudonnut toiseksi ja Nordea neljänneksi. Väliin on kiilannut Neste.