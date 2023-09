Ohjaaja Tuukka Temonen luo uuteen sarjaan Vares 2.0:n: "Jotain tuttua, mutta modernilla näkökulmalla"

– Emme tunteneet Leon kanssa entuudestaan. Aina, kun tapaa karismaattisen ja arvostetussa asemassa olevan näyttelijän, niin jännitän sitä hirveästi. Miten herkän taiteilijan kanssa pärjää tiukassa työympäristössä, jossa on tiukat aikataulut ja työryhmä? Syntyykö konflikteja? Löydämmekö luottamuksen? Sitä ohjaaja aina pohtii pääosan esittäjän kanssa. Kaikki on mennyt hyvin ja tulemme hyvin juttuun. Luotan Leon tekemiseen täysin, Temonen kertoi Huomenta Suomessa 17. syyskuuta.

– Tämä on Vares 2.0.: jotain tuttua, jotain perinteistä, mutta modernilla näkökulmalla. On paljon samaa, mitä Reijo Mäen kirjoissa. Itseäni jännittää, miten Reijo Mäen fanit ottavat vastaan tämän meidän versiomme, koska siinä on pieniä eroja. Minulla on järjetön kunnioitus kirjasarjaa kohtaan. Tuntuu jopa epäreilulta päästä sorkkimaan sitä niin voimakkaasti kuin mitä me teemme, Temonen kertoi.