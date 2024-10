Vares X -ohjaaja Tuukka Temosen seuraavaa elokuvaa tähdittää hänen tyttärensä: "Erittäin vakava, synkkä ja masentava tarina"

Fanit pääsevät jälleen seuraamaan yksityisetsivä Jussi Vareksen seikkailuja, kun uusi, Tuukka Temosen ohjaama Vares X -elokuva saapuu valkokankaille keskiviikkona 23. lokakuuta.

Elokuvan ohjannut Temonen sekä Vareksen roolissa debytoiva näyttelijä Leo Sjöman kertoivat lauantaiaamuna Huomenta Suomen haastattelussa odottavansa elokuvan ensi viikolla koittavaa ensi-iltaa jo kovasti.

– Minusta on kivaa, että työ on vihdoin valmis ja esillä. Tämä on se hetki, jota me elokuvantekijät aina odotamme, Temonen sanoi.

Vares X -elokuva on Temosen ensimmäinen Vares-ohjaus, ja Sjöman puolestaan nähdään siinä ensimmäistä kertaa Jussi Vareksen roolissa. Temosen mukaan pyyntö ohjata Vares X -elokuva tuntui lottovoitolta.

– Mutta heti, kun puhelu loppui, niin alkoi ehkä miettimään, että tällähän on joku historia ja me olemme osa sitä jatkumoa, jonka joku muu on aloittanut. Toivomme olevamme sen jatkumon arvoisia, hän sanoi.

Jussi Vareksen roolia ovat aiemmin esittäneet Juha Veijonen sekä Antti Reini. Sjöman totesi molempien hoitaneen tonttinsa ansiokkaasti. Kun Sjömania kysyttiin Vareksen rooliin, myöntyi hän hyvinkin nopeasti.

– Olemme tiedostaneet, että meillä on uusi työryhmä, uudet tekijät, uudet näyttelijät, uusi ohjaaja ja uusi tuottaja, vaikka tuotantoyhtiö onkin sama. Tämä on ollut selkeästi tässä ajassa tapahtuva asia ja meidän versio Vareksesta. Siinä mielessä tämä on tuntunut omalta, mutta toki tiedostamme, että tällä on myös historian painolastia, hän sanoi.

Meduusalla ei ole sydäntä

Vares X:n lisäksi Temoselta on tulossa lähikuukausina myös toinen uutuuselokuva. Hänen ja hänen vaimonsa Olga Temosen elokuva Meduusalla ei ole sydäntä saa ensi-iltansa tammikuussa.

Temosen mukaan Meduusalla ei ole sydäntä on hänen käsityksensä taide-elokuvasta.

– Se on erittäin vakava, synkkä ja masentava tarina äidistä ja tyttärestä sekä heidän kamppailustaan menneisyyden haamujen kanssa, hän kertoi.

– Sen aiheet eivät ole sellaisia, joille voisi edes hymähdellä, hän jatkoi.

Kyseessä on Temosen mukaan täysin erilainen elokuva kuin Vares X. Hänen mukaansa Vareksen parissa viihtyy, kun taas Meduusalla ei ole sydäntä -elokuvan parissa painuu ihmismielen synkälle puolelle ja havahtuu maailman karmeuteen.

Temosen vaimon Olgan lisäksi elokuvan yhtä pääroolia tähdittää heidän tyttärensä Helga.

– Se on todella voimakas ja upea elokuva.