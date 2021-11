Antti Raannan vastuu NHL:n kärkijoukkueessa kasvaa

Raumalaislähtöinen Raanta, 32, on toiminut uuden joukkueensa kakkosmaalivahtina tanskalaisen Frederik Andersenin takana, mutta suomalainen on käyttänyt näyttöpaikkansa täsmällisesti. Viime viikolla Raanta torjui Hurricanesille vierasvoiton Vegas Golden Knightsia vastaan.

– Mutta se on jääkiekkoa. Joskus tulee ikäviä pomppuja.

Olympiakolmikkoon tunkua

Aikaisemmin Chicagoa, New York Rangersia ja Arizonaa edustanut Raanta on ennakkokaavailuissa vahva ehdokas Suomen olympiajoukkueen maalivahdiksi helmikuussa Pekingissä järjestettäviin talviolympialaisiin. Nashville Predatorsin Juuse Saros torjuu Pekingissä todennäköisesti Suomen ykkösmaalivahtina, mutta kakkos- ja kolmosvahdin paikoille on useita tarjokkaita, muun muassa Edmontonin Mikko Koskinen, Columbuksen Joonas Korpisalo ja KHL:n Magnitogorskissa kiekkoja torjuva Jussi Olkinuora.