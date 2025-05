Antti Pennaselta painava kannanotto – nämä temput eivät sytytä: "En kaipaa enää jääkiekkoon"

Missä ovat Suomi-kiekon uudet jarkkoruudut, leokomarovit ja veli-mattisavinaiset? Maajoukkueen päävalmentaja Antti Pennanen kertoo mielipiteensä kovaa pelaavista roolipelaajista MTV Urheilun haastattelussa.

Helmikuun 4 Nations Face-Off -turnauksessa nähtiin useita tähtiluokan pelaajia, jotka tunnetaan pelitaitojensa lisäksi myös kyvystään ajaa vastustaja pois tasapainosta. Kanadalla olivat Brad Marchand ja Brandon Hagel Yhdysvalloilla Matthew Tkachuk ja Brady Tkachuk.

Suomen joukkueesta nämä kovaotteiset roolipelaajat kuitenkin puuttuivat.

Leijonien päävalmentaja Antti Pennanen kuitenkin näkee, että tilausta heille yhä olisi. Myös hänen valmentamassaan Leijonat-joukkueessa.

– Jos määritelmä on, että on fyysinen, on kova, ajaa maalille, pystyy vähän menemään vastustajan ihon alle oikealla tavalla, niin ehdottomasti, Pennanen sanoo MTV Urheilulle.

– Hyvässä joukkueessa on monen tyyppisiä pelaajia, ja kyllä minä ajattelen, että tuon tyyppisille pelaajille on tilausta voittavassa joukkueessa.

Mihin suomalaiset roolipelaajat sitten ovat kadonneet?

Esimerkiksi Jarkko Ruutu ei koskaan loistanut pisteiden tekijänä NHL:ssä, mutta edusti säännöllisesti Suomea arvoturnauksissa. Muita hämmentäjän roolissa viihtyneitä maajoukkuekasvoja ovat olleet esimerkiksi Leo Komarov ja Veli-Matti Savinainen.

Perjantaina alkavien jääkiekon MM-kisojen Leijona-ryhmästä vastaavan statuksen pelaajia ei löydy.

– Onko käynyt niin, että jossain vaiheessa tuon tyyppisten pelaajien toiminta meni yli ja lähti lapasesta? Oli ihan lapsellisia tappeluita ja ylilyöntejä ja monenlaisia. Onko se sitten vaikuttanut myös hyvällä tavalla jääkiekkoon ja jollain tasolla ollut vaikuttamassa myös tämän tyyppisiin asioihin? Pennanen pohtii.

– Ehkä nykyään ajattelen niin, että hyvillä agitaattoreilla, jos ne hoitaa hommansa hyvin, oma paikkansa jääkiekossa on. En pidä idioottiylilyönneistä, että semmoista en kaipaa enää jääkiekkoon, mitä olen saanut joskus nähdä aika läheltäkin.

Antti Pennanen ottaisi oikeanlaisen agitaattorin joukkueeseensa.2025 Getty Images

Pennanen näkee, että Suomesta löytyy yhä pelaajia, jotka pystyvät "oikeanlaisella kovuudella vaikuttamaan vastustajan pelaamiseen".

Mistä heitä saataisiin lisää? Pitäisikö Leijonien pääkäskijän mielestä tämän tyyppisten pelaajien merkitys ottaa huomioon jo aikaisessa juniorivaiheessa, Pohjola-leirin pelaajavalinnoissa?

– Kyllä Pohjola-leirille pitää valita sen hetkiset parhaat pelaajat. Kyse on siitä, miten määritellään hyvä jääkiekkoilija suhteessa Pohjola-leiriin. Ehkä tässä katseet kääntyvät myös seurojen suuntaan, että miten voitaisiin huolehtia siitä, että meille tulisi laajasti eri tyyppisiä pelaajia.