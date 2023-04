SM-liigan pudotuspelien rujo ilmiö katosi kuin tuhka tuuleen – Petteri Sihvonen: "Joku viesti on tullut"

– Poikittaisia mailoja tuli huomattavasti vähemmän. Jos karkeasti sanoo, niin suhdeluku oli 30% aiempaan nähden. Tuo on hieno juttu. Samalla tavalla viive oli kadonnut niiltä hetkiltä, kun peli pitää viheltää poikki. Toiminta meni huomattavasti parempaan suuntaan, MTV Urheilun jääkiekkoasiantuntija Petteri Sihvonen kiittelee.

Sihvonen epäilee, että kulisseissa on tehty linjauksia puolivälierien jälkeen.

– Joku viesti sieltä on tullut, koska tuo näytti olevan kaikkien pelaajien tietoisuudessa. Tältä osin Liigan johto osoitti, että kurssia pystytään korjaamaan jopa hyvin nopeassa ajassa, Sihvonen miettii.

– Eri asia on se, että miten esimerkiksi poikittaisiin mailoihin liittyvä linja säilyy, kun tunteet alkavat kuohua. Toki, tuomarit voivat pitää linjasta kiinni. Jos he näkevät selkeitä poikittaisia mailoja, niin käsi pystyyn vaan. Tai jos kiekko on selkeästi maalivahdin alla, niin peli vain jatkossakin poikki. Tuosta reagoinnista voi nostaa heille isosti hattua, Sihvonen tunnustaa.