Antti Luusuaniemen rakastettu hahmo jyrättiin kotona: "Faija on niin luuseri"

Vuonna 2016 Ylellä alkanut Luottomies-komediasarja saa nyt jatkoa valkokankaalla Luottomies: All in -elokuvassa. Sarjasta tutut naapurukset Tommi Mäkinen-Renwall ( Antti Luusuaniemi ) ja Juhis ( Kari Ketonen ) joutuvat jälleen kiusallisen noloihin tilanteisiin.

Luusuaniemen Tommi-hahmo on etenkin hänen keskimmäisen lapsensa mielestä jopa niin nolo, ettei hän suostu edes katsomaan elokuvaa.

Perheen pienin lapsi on vielä niin nuori, ettei kuulemma vielä ymmärrä, miksi "faija sekoilee tuolla valkokankaalla".

"Koti on tärkein"

Luusuaniemi paljastaa, että Tommin hahmo on jälleen äärimmäisen nolojen tilanteiden äärellä. Tommi menettää elokuvassa kaiken ja Tommin miehisyys jää niin sanotusti limboon.

– Kaikki suomalaiset voivat samaistua siihen, että koti on tärkein. Kun koti myydään, niin siitä saatava raha on hyvä sijoittaa viisaasti. Tai sitten uhkapelata kaikki, Luusuaniemi vihjaa tulevista tapahtumista.



Luottomies-sarjan kolme tuotantokautta ovat tunnettuja lyhyistä, kymmenminuuttisista jaksoista – joskin Luottomiehestä on tehty myös pari pidempää jaksoa.