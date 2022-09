Antti Lindtman vasemmistoliiton rivien rakoilusta: "Puolueen käytävä vakava sisäinen keskustelu hallitusyhteistyöstään"

Lindtmanin mukaan on kiistatta ongelma, että näin moni edustaja lähtee äänestyksessä omille teilleen.

– Vasemmistoliiton täytyy nyt keskuudessaan käydä vakavahenkinen keskustelu siitä, ovatko he sitoutuneet hallitusyhteistyöhön ja ovatko he kykeneviä toimimaan hallituksessa yhdessä sovitulla tavalla. Tämä tarkoittaa sitä, että mitä hallituksessa sovitaan, niin ne viedään yhdessä eteenpäin.

Lindtmanin mukaan pallo on nyt vasemmistoliitolla.

– Vasemmistoliitolla on seuraavassa ryhmäkokouksessa vakava itsetutkiskelun paikka, ovatko he kykeneviä hallituksen yhteistyöhön, tämä on nyt se vastaus mikä vasemmistoliitolta kaivataan.