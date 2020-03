Uusimaa halutaan eristää, ravintolat ja baarit suljetaan – Sanna Marin: "Tavoitteena on se, että saisimme nämä huomenna eduskuntaan"

Uudenmaan eristämiseen on Marinin mukaan "vahvat perusteet ja selkeä tarve". Kyseessä on kuitenkin juridisesti monimutkainen asia.

– Hallituksessa on nyt valmiutta edetä liikkumista koskevien rajoitusten kanssa, tietysti erityisesti täällä Uudellamaalla, jossa on epidemia-alueen keskus, Lindtman kommentoi poistuessaan kokouksesta.

Keskustelut jatkuvat illalla

Mykkänen: Kaikkea työmatkaliikennettä ei olla kieltämässä

– Kysyin asiantuntijoilta lopuksi, milloin voidaan olla tilanteessa, jolloin Uusimaa on eristetty. Se on teoriassa mahdollista perjantaina, Orpo kertoi.

– On monia työtehtäviä on, joihin matkustettava maakuntarajan yli. Paljon matkustamista voidaan välttää. Työnteko on mahdollista. Kaikkien tahto on se, ettei työntekoa estetä, Mykkänen sanoi.