Antti Kaikkonen seuraavista Nato-askelista: Suomi on varautunut mutkiin matkassa, mutta heitteille ei olla jäämässä – "Kyllä meillä ihan hyvä ja turvallinen tilanne on"

Suomen ja Ruotsin liittymispöytäkirjat on tarkoitus allekirjoittaa huomenna tiistaina.

Aiemmin keväällä prosessia kuvaillut Nato-virkamies on nimittänyt keskusteluja "vihkivalojen vannomiseksi". Tapaamisen tarkoitus on lähinnä varmistaa, että hakijamaa ymmärtää, mihin on sitoutumassa.