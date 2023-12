Antonio Flores IL:ssä: Olin yksi Vastaamo-tietomurron uhreista

Kansanedustajan ja presidenttiehdokkaan Pekka Haaviston (vihr.) puolisona tutuksi tullut Antonio Flores korostaa, että hänen Iltalehdelle antamansa haastattelu on ainoa kerta, kun hän aikoo kommentoida asiaa julkisuudessa.

Tietomurrosta syyttään Aleksanteri Kivimäkeä , 26, joka on vangittu.

"Ohjat omiin käsiin"

– Terapiassa jaetaan hyvin henkilökohtaisia asioita. Monella on jatkuva pelko siitä, että mitä jos kaikki omat yksityisasiat tulevat julkisuuteen. Terapiassa tietenkin ajattelee, että voi kertoa omista traumoistaan luottamuksellisesti, ja on kamalaa, että näitä asioita on vuodettu, Flores toteaa.