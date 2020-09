Kesällä kirjattiin ensimmäinen transihmiseen liittyvä henkirikos Suomessa, kun transnainen puukotettiin – tällaista väkivaltaa he kohtaavat: "Tämähän on vain jäävuoren huippu"

MTV Uutiset Live tapasi Trasek ry:n hallituksessa istuvan ihmisoikeusaktivisti Kasper Kivistön Helsingin Kaapelitehtaalla, jossa järjestettiin Pride-viikon kunniaksi konsertti. Trasek on valtakunnallinen yhdistys, joka ajaa sukupuolivähemmistöjen perus- ja ihmisoikeuksia.

– Esimerkiksi terveydenhuollon puolella on henkistä väkivaltaa. Sitten on väkivallan uhkaa, mikä tietenkin kohdistuu mitä tahansa vähemmistöä kohtaan Suomessa.

– Deittailumaailmassa, työhaastattelussa tai työyhteisöissä. Pikkujoulut, koulutusviikonloput ja tämmöiset voivat olla yllättävän uhkaavia paikkoja, koska et pysty kontrolloimaan, ketä sinun ympärilläsi on. Varsinkin tuntemattomat ihmiset humaltuneina voivat olla uhkatilanteita.

– Tämähän on vain jäävuoren huippu. Nämä ovat ainoastaan varmat tapaukset, joita maailmalla saadaan tilastoitua. Monessakaan maassa ei ole keinoja tilastoida näitä. On tosi tärkeä hetki joka vuosi lukea ihmisten nimet ääneen, koska heistä jokainen on henkilö eikä numero.