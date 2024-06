Antonio Flores haaveilee isyydestä: "Se on todella vaikea asia"

Kampaamoyrittäjä Antonio Flores vastaa hänestä googletettuihin kysymyksin Tähdet vs. google -ohjelmassa. Nettikansa on etsinyt tietoa sanapareilla Antonio Flores ja tytär sekä Antonio Flores ja vauva.

– No joo. Olemme puhuneet tästä monta kertaa, mutta se (adoption) raja on 50 vuotta. Olen nyt 45-vuotias eli tässä on viisi vuotta aikaa, mutta se on todella vaikea asia.