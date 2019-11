Antiikkia, antiikkia -sarjasta tuttu Wenzel Hagelstam myy legendaarisen huutokauppansa – ”En koskaan jää eläkkeelle, luonto kyllä hoitaa sen puolen"

– Halusimme huutokauppaan jatkajan tältä alalta. Jatkajalla on pitkä ura takana. Hän, eli Joachim Borgström, on nyt Hagelstam & Co:n toimitusjohtaja ja pääomistaja.

– Joachim on vähän samanlainen keräilijäsielu kuten minäkin. Hän on innostunut ja kiinnostunut alasta. Halusin antaa yrityksen hyviin käsiin: vaikka olen aktiivinen edelleen, niin jossakin kulkee se raja, milloin ei enää voi jatkaa, Hagelstam nauraa.

Nyt Hagelstam pyörittää taidekauppaa: miksi hän haluaa jatkaa juuri taiteen parissa?



Hagelstam on perustanut sittemmin taidekaupan, W Hagelstam Artin, Helsingin Ullanlinnaan. Mikä saa hänet siirtymään yksin taiteen pariin?

Hagelstam ei keskity valtavirtatauluihin. Hänen mielestään laadukas taulu on taidetta. Taulut ja aito taide ovat hänelle kaksi eri asiaa.

– Taulu on markkinatavaraa, taide on taidetta. Taide pysyy kohtuuhinnoissa. Ihmiset pystyvät ostamaan taidetta, joka on osa ihmisten sisustusta ihmisten kodeissa.