Anthony Joshuan joukot ottivat kantaa Robert Heleniuksen dopingkohuun – "Sitä haluaa uskoa"

Matchroom Boxing ilmoitti lauantaina, että Anthony Joshuaa vastaan otellut Helenius antoi positiivisen dopingnäytteen ottelua edeltävänä päivänä otetussa testissä.

Toistaiseksi Heleniuksen dopingtapauksen yllä on ollut mystisyyden varjo, eikä testitulosten yksityiskohtia ole tuotu julkisuuteen. Heleniuksen manageri Markus Sundman viestitti tiistaina MTV Urheilulle, etteivät hekään ole vielä saaneet tarvittavia tietoja Heleniuksen dopingtapauksesta.

– Ei ole mitään sanottavaa. Emme tiedä mitään. Kukaan ei ole vastannut mihinkään, Sundman kertoi viestillä.

Helenius julkaisi uutisen jälkeen oman lausuntonsa, jossa hän kiisti jyrkästi käyttäneensä suorituskykyä parantavia aineita. Eddie Hearn kertoi Heleniuksen lähettäneen viestin myös suoraan Joshualle.

– Helenius ei ole meidän ottelijamme, mutta suoritimme kuitenkin dopingtestit VADAn kautta. Robert on lähettänyt Anthony Joshualle henkilökohtaisen viestin, jonka olen nähnyt. Se on todella vilpitön, Hearn kertoo Matchroom Boxingin videolla.

– (Tämä oli) Iso yllätys, mutta me olemme taho, joka haluaa panostaa testaukseen. Silloin tullaan tekemään enemmän epäselviä löydöksiä.

Hearn toivoo, että Helenius saa nyt mahdollisuuden todistaa sanansa syyttömyydestään. Nyrkkeilypomokaan ei kuitenkaan suostu antamaan lisätietoja suomalaisen dopingkärystä.

– Jokainen aine, jokainen taso ja jokainen tulos on erilainen. En voi antaa teille tämän yksityiskohtia, koska en saa, mutta sitä aina haluaa uskoa urheilijaa. Nyt urheilijan on saatava mahdollisuus selittää itsensä tai tutkia löydöksiä ja yrittää puhdistaa nimensä.

Hearn paljasti myös, miten suojattinsa Joshua reagoi Heleniuksen dopingtapaukseen.

– Laitoin hänelle viestiä, että et tule uskomaan tätä. Robert Helenius antoi positiivisen tuloksen. Hän vastasi, että vau, sinun täytyy todella ottaa jotain (aineita) lyödäksesi minut. Noin hän taisi sanoa. Yhdessä viestissään hän sanoi, että kiitos siitä teidän ylimääräisestä tarkkaavaisuudestanne, jotta varmistaisitte, että kaikki dopingia käyttävät ottelijat tuodaan esiin. Ilman Matchroom Boxingia näitä asioita ylenkatsotaan, Hearn kertoo Joshuan viestittäneen.

Matchroom Boxing on Hearnin sanoin panostanut viime vuosina vahvasti dopingtestaukseen ja tehnyt yhteistyötä vapaaehtoisen antidopingyhdistyksen VADA:n kanssa. Parhaillaan Matchroom ja VADA neuvottelevat omasta antidopingohjelmasta.

Hearn painottaa, että dopinglöydöstä seuraavan prosessin ympärillä riittää vielä työtä.

– Jos me käytämme rahaa testaukseen ja teemme epäselvän löydöksen, on oltava jokin prosessi, joka alkaa siitä. Ottaako joku taho tämän prosessin itselleen, koska me emme voi tehdä niin. Miettikää sitä kritiikkiä. Matchroom teki dopinglöydöksen ja tekevät oman tutkintansa siitä. Emme voi tehdä niin, Hearn sanoo.

Hearnin mukaan jonkun nyrkkeilytahon on otettava Heleniuksen tapaus tutkintaansa, koska Matchroom Boxing ei sitä itse voi tehdä. Todennäköisimpänä vaihtoehtona Hearn pitää Ison-Britannian nyrkkeilyliitto BBBofC:tä.

– Oletamme, että BBBofC tulee haluamaan ottaa Heleniuksen tapauksen tutkintaan. Jos he eivät tee niin, Suomen nyrkkeilyliiton on tehtävä niin, Hearn sanoo.

Hearn uskoo, että on hyvinkin mahdollista, että kiellettyjä aineita voi päätyä urheilijoiden elimistöön vahingossa esimerkiksi ruuan kanssa. Se on ongelma, johon nyrkkeilyssä on keskityttävä jatkossa.

– Jos joku ei ole tarkoituksella ottanut aineita, ja on täysin epäonninen esimerkiksi saastumisen suhteen, jonka itse uskon olevan mahdollista. Ei heidän elämäänsä voi pilata. Saastuminen on todellinen ongelma.