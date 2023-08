Miten käy Robert Heleniuksen? Managerilta karu paljastus dopingtapauksen etenemisestä

– Nyrkkeilyn dilemma on se, että on olemassa WADA (maailman antidopingtoimisto), minkä lisäksi lajilla on oma VADA, eli vapaaehtoinen antidopingyhdistys. Briteissä on vielä oma toimistonsa eli UKAD. Nyt heillä on tullut kaikennäköisiä löydöksiä esiin. "Robbea" on testattu uransa aikana satoja kertoja, eikä siellä ole ollut ikinä mitään. Nyt sitten tämmöisessä tilanteessa löytyy jotain, Mäki pyöritteli.