Ansiosidonnaiseen rajuja leikkauksia – summa voi jopa puolittua

TYJ:n mukaan myös ikääntyneiden työttömien tilanne heikkenee merkittävästi. Hallitus esittää, että laista poistetaan osa työttömyysturvan ikäsidonnaisista poikkeuksista, joiden avulla pitkäaikaistyöttömien on ollut helpompi työllistyä.

– Työllistyminen vapaille markkinoille voi olla tietyn iän jälkeen vaikeaa. Työllistymistä on helpotettu aiemmin julkisesti, mutta nyt tästä aiotaan luopua. Käytännössä yhä useampi ikääntynyt työtön tippuu työmarkkinatuelle tai saa huomattavasti entistä pienempää ansiosidonnaista. Lisäpäivien eli niin kutsutun eläkeputken osalta on myös hyvä huomata, että porrastus on pysyvä. Lisäpäivillä oleva henkilö ei voi palauttaa ansiopäivärahaa täyteen tasoon edes työllistymällä, Villman jatkaa.