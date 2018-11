Anni Törnin taposta syytetty miesystävä ei muista tekoaan, pahoitteli omaisille tapahtunutta: "Tämä on järkyttävä tilanne, en halunnut satuttaa Annia"

Kuulemisensa aluksi mies sanoi kaikille, että hän on erittäin pahoillaan tapahtuneesta. Hän ei muista varsinaista tekoa lainkaan.

Anni pelkäsi kostoa

– Anni ilmaisi, että häntä pelottaa se, kostaako tämä henkilö minulle tai hänelle sen, että hän on raskaana.

Miesystävä ihmetteli, miksi ex-poikaystävän kaveri haluaisi kostaa. Törn kertoi päättäneensä entisen parisuhteensa huonosti. Lisäksi hän kertoi, että kaveri on syyllistynyt aiemmin henkirikokseen.

Veli rauhoitteli

– Itse tykkään hauskuuttaa yleensä kaikkia, se on minun roolini. Tultiin erittäin hyvin toimeen juhlien isännän kanssa. Oikeastaan juhlat menivät siinä, että istuimme Annin kanssa samassa paikassa sohvalla koko illan, mies kertoi.

Viestejä rupesi tulemaan

Miehen mukaan Anni raivosi

"En halunnut satuttaa Annia"

– Otin päästäni kiinni ja suojasin sitä. Tässä tilanteessa ei mennyt kuin muutama sekunti. Tätä tilannetta on yritetty avata ammattiauttajan kanssa monta kertaa. Siinä ei ole mitään järkeä, koska minä en halunnut satuttaa Annia, syytetty sanoi.

Ei muistikuvia teosta

Mies ei muista sitä, mitä hän teki Törnille tämän jälkeen. Syyttäjän mukaan mies käytti naiseen voimakasta väkivaltaa. Miehen viimeinen muistikuva tilanteesta on se, kun hän suojasi päätään ja huusi naista lopettamaan.

– Muistan, että sain monta iskua päähän peräkkäin ja tuli pelko, että se haluaa tajun minulta pois. Minulla on se muistikuva, että tästä on päästävä pois. Siitä eteenpäin minulla on filmi poikki.