Anne Hathawaylle kävi hassusti – katkoi korkonsa suosikkielokuvan kuvauksissa

Anne Hathaway kuvaa parhaillaan Paholainen pukeutuu Pradaan -elokuvaa New YorkissaBACKGRID, Inc./All Over Press
Julkaistu 28.08.2025 15:45
Jari Peltola

jari.peltola@mtv.fi

Paholainen pukeutuu Pradaan 2 -elokuvaa kuvataan New Yorkissa.

Hollywood-tähti Anne Hathawaylle kävi hassusti Paholainen pukeutuu Pradaan 2 -elokuvan kuvauksissa, kertoo Pagesix.

42-vuotias Hathaway putosi portaissa kesken kuvausten sillä seurauksella, että hänen korkonsa katkesi ja tähti pyllähti maahan.

7.24018675Anne Hathaway katkoi korkonsa kuvauksissa.The Mega Agency

Näyttelijällä oli yllään beige kuviollinen pusero, sekä laskoskettu muista hame. Kokonaisuus oli kruunattu mustilla aurinkolaseilla, sekä tyylikäillä remminilkkureilla, joiden korko teki tepposet.

7.24018687Kuvausryhmä auttoi tähden jaloilleen.The Mega Agency

Pyllähdyksen jälkeen Hathaway nousi nopeasti ja nauroi tilanteelle, samalla kun kuvausryhmän jäsen auttoi hänet tolpilleen.

– Olen kunnossa, hän huusi kuvausryhmälle.

40.06461828Tiedossa ei ole kuuluiko kaatuminen elokuvan käsikirjoitukseen.STELLA Pictures

Pagesix-viihdesivuston mukaan on epäselvää, oliko tilanne lavastettu ja osa käsikirjoitusta.

Suosikkielokuvan jatko-osaa on nähty viime kuukausien ajan kuvattavan New Yorkin kaduilla ja kuvauspaikoilta on useasti bongattu muun muassa Meryl Streep, sekä Emily Blunt.

